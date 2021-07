In questi giorni, Callejon è stato accostato più volte alla Lazio. Galderisi ha commentato l’ipotetico arrivo del giocatore

Giuseppe Galderisi è intervenuto sulle frequenze di TMW per commentare la nuova stagione della Serie A. Tra i tanti temi toccati, c’è anche quello del possibile arrivo di Callejon alla Lazio, ecco le sue parole:

«Raggiungere Sarri? A Napoli ha fatto stra-bene, cambiando ha avuto qualche difficoltà: è mancata la forza per esaltare le sue qualità. Per me non è un giocatore finito, ha bisogno di sentirsi importante e la capacità dell’allenatore è quella di saperli tenere dentro».

