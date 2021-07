Mercato professionisti in pillole, 21 luglio SERIE A Dybala-Juventus 75% – Non si annunciano scossoni tellurici. Il contratto va prolungato, costi quel che costi. E il giocatore vuole rimanere a Torino SERIE B S.Icardi – Cittadella 90% Il cugino di terzo grado di Maurito lascerà la Casertana a parametro zero per accordarsi col Cittadella. Manca solo l'ufficialità SERIE C Vandeputte – Catanzaro 90% – Domani sono state fissate le visite mediche, ormai ci siamo. L'affare verrà concluso in prestito Source