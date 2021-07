Nasce ufficialmente il Distretto Urbano del Commercio (Duc) “Noicàttaro – Turi – Cellamare” con il comune nojano capofila. Alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, nella sede dell’assessorato a Bari, questa mattina è stato firmato il protocollo propedeutico alla nascita del nuovo Distretto Urbano del Commercio, sottoscritto dai sindaci dei tre Comuni coinvolti, Raimondo Innamorato sindaco di Noicattaro, Tina Resta sindaca di Turi e Gianluca Vurchio sindaco di Cellamare. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, Giuseppe Chiarelli direttore Confcommercio Puglia e Salvatore Sanghez direttore regionale Confesercenti.

I Distretti Urbani del Commercio hanno l’intento di sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali, sviluppare sinergie e promuovere azioni e percorsi condivisi.

“La nascita del Duc rappresenta un’opportunità preziosa per ragionare e cooperare in sinergia per il bene del nostro territorio – dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato – Ogni comune lavorerà per valorizzare il centro urbano e le periferie, promuovendo il commercio locale e incentivando la collaborazione tra territori limitrofi. In particolare a Noicattaro vogliamo dare particolare slancio al centro storico, per renderlo volano di una nuova ripresa economica”.

L’obiettivo resta la promozione dei prodotti del territorio e lo sviluppo del commercio, dell’artigianato e delle imprese.

“Attraverso una strategia che sta unendo i nostri territori – dichiara Tina Resta sindaca di Turi – oggi si è siglata la costituzione del Duc. Una politica funzionale alla valorizzazione del nostro commercio e per evidenziare le nostre eccellenze ha necessità di una rete organica in cui si dialoga e si interagisce per fare emergere i bisogni, le problematiche, ma anche tutti i nostri punti di forza”.

“La giornata di oggi rappresenta un momento fondamentale di avvio di un percorso tra tre Comuni e la Regione Puglia che si mettono insieme per ripartire sul commercio e sulle attività produttive locali – dichiara Gianluca Vurchio sindaco di Cellamare – Riteniamo che sia un passo importante per lo sviluppo del territorio e finalmente, anche Cellamare, insieme agli altri enti potrà annoverare di avere il Distretto urbano del commercio. Questo è il primo passo, poi ci attendono altri passi importanti quale la redazione del documento strategico del commercio, su cui l’amministrazione comunale è già impegnata da diversi mesi e tutti gli ulteriori step che consentiranno di fare strategia comune”.

“Vogliamo mettere in campo azioni che estendano e promuovano l’offerta commerciale all’interno dei centri urbani, valorizzando il marketing territoriale e di promozione – spiega la consigliera delegata del Comune di Noicattaro Annarita Didonna – Potremo realizzare interventi di riqualificazione e miglioramento dell’arredo urbano, della pubblica illuminazione e della percezione della sicurezza. Non solo, potremo promuovere il commercio attraverso itinerari turistici e percorsi enogastronomici legati alla ristorazione e ai prodotti di qualità locali e della nostra tradizione”.

“Con questa sottoscrizione abbiamo avviato un processo virtuoso di sviluppo locale e una nuova modalità di organizzazione del commercio urbano valorizzando le produzioni locali e accogliendo le idee e le risorse che arrivano dal territorio. In questo momento dare impulso all’economia è particolarmente importante e queste opportunità possono avere preziose ricadute positive sul territorio”, conclude il sindaco Innamorato.

L’articolo Noicattaro, Turi e Cellamare uniti per il commercio: nasce il ‘DUC’. I Sindaci: “Opportunità di rilancio economica” proviene da Telebari.