Sono iniziati lunedì 19 luglio i lavori per la rimozione dei graffiti spuntati al Bögn e lungo la passeggiata degli Ulivi a Riva di Solto, tra i luoghi più suggestivi di tutto il lago d’Iseo.

Lavori “per un importo di 4.148 euro – non perde occasione di sottolineare il Comune, evidentemente contrariato dalla spesa -. Soldi destinati a bilancio per altre opere, ma che l’amministrazione ha dovuto impegnare per questo atto vandalico”.

Sempre l’amministrazione “condanna fermamente questi atti incivili verso il patrimonio comunale – si legge in una breve nota -. Purtroppo le risorse di bilancio di un piccolo comune di 900 abitanti non permettono sempre di porre rimedio a breve termine ad atti incivili che colpiscono il territorio”, come graffiti e sporcizia. Il Comune “oltre al proprio impegno in prima persona, si augura da parte dei cittadini e dei numerosi turisti una più fattiva collaborazione”.