“Grazie alle nostre misure previste nel Decreto Agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale, sono finalmente disponibili, 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e la realizzazione di nuove infrastrutture e relativa rete viaria. Alla Lombardia sono destinate risorse per 122 milioni di euro che mi auguro siano usate presto e bene. La rete, soprattutto in ambito locale, necessita di interventi urgenti di manutenzione sia in ambito preventivo che conservativo anche per aumentare la sicurezza di chi transita. Il finanziamento è stato ottenuto dal M5S e risponde concretamente ad anni di tagli in tema di conservazione delle nostre strade”. Così il consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco commenta la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, del Decreto Interministeriale che assegna i fondi previsti dal DL Agosto.

Per la Bergamasca sono stati stanziati poco meno di 15 milioni di euro per il 2021 e per i due anni successivi. Nel dettaglio: 4.355.913 euro per il 2021, 5.600.460 euro per il 2022 e 4.355.913 euro per il 2023.

“Tra le attività finanziate – continua Di Marco – è compreso anche il monitoraggio strutturale delle opere con l’esecuzione di rilievi, di studi sul traffico e del livello di incidentalità che ricordo essere molto elevato in alcune province tanto che in Lombardia la stima del costo sociale dei sinistri stradali con lesioni a persone, il dato è del 2019, è risultata all’incirca di tre miliardi di euro”.

“Si tratta quindi di investimenti fondamentali e destinati a numerose attività come la progettazione, la verifica della sicurezza, il dissesto idrogeologico o la vulnerabilità sismica. Con questo decreto poniamo l’ultimo tassello a un processo di verifica e controllo di tutte le nostre infrastrutture, indispensabile per una mobilità sicura ed efficiente” conclude Di Marco.