Nell’ultimo Consiglio Comunale del 19 luglio u.s. l’Assessore Foresi, rispondendo ad una interrogazione urgente di un consigliere della maggioranza che chiedeva conto dei ritardi dei lavori per la riapertura della passerella pedonale di via Vanvitelli sopra i resti del Porto Traianeo, affermava che lui stesso sperava, dopo aver promesso lavori rapidi per giugno, “che si possa partire il 22 luglio, al massimo il 26 e poter riconsegnare la passerella per la prima decade di agosto. I lavori sono rapidi, costeranno 39mila euro e sostituiremo i due longaroni alla base della passerella per 84 metri e l’80% delle fasce di legno”.