Nel Consiglio dei ministri in programma oggi, il Premier Mario Draghi deciderà anche sull’apertura degli stadi

Giornata decisiva, quella odierna, per capire quando e con quale capienza riapriranno gli stadi in Italia. Nel Consiglio dei ministri, infatti, il Premier Mario Draghi prenderà una decisione anche in merito alla riapertura degli impianti calcistici in vista dell’inizio del campionato. Il ministro della Salute Speranza spinge per cominciare con il 25% di pubblico, così come accaduto per l’Europeo, ma Lega Serie A chiede di cominciare almeno al 50%.

La differenza, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe farla il green pass. Con doppia dose, infatti, e quindi col rischio minimo, i tifosi allo stadio potrebbero essere molti di più. Bisognerà però capire come il Governo si porrà dal punto di vista del distanziamento, nodo fondamentale per aumentare la capienza degli impianti.

