Auronzo di Cadore, giorno 13: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO 12.00 – La seduta si conclude con una sessione di tiri, che vede come protagonisti centrocampisti e attaccanti. Spettacolo e siparietti, con grande tifo anche da parte dei compagni di squadra, A vincere però, dopo gli ultimi due errori di Adekanye e Jony, sono stati i portieri, in particolar modo Adamonis, scelto per questo particolare tipo di allenamento, che ha concluso la seduta mattutina. Appuntamento dunque per il pomeriggio, più precisamente per le 17.30 circa.

AGGIORNAMENTO 11.58 – Intanto, come rivelato anche dai profili social della Lazio, protagonista in quel di Auronzo di Cadore è anche il famoso e chiacchierato drone, con cui viene ripresa ogni singola seduta dell’allenamento. Perché a contare possono essere anche dei piccoli dettagli, che a volte sfuggono nell’immediatezza di una seduta di allenamento.

AGGIORNAMENTO 11.54 – Come raccontato da Lazio Style Radio, Milinkovic strappa applausi con giocate e gol. Chiacchiera tanto con lui Maurizio Sarri, che spiega al serbo i movimenti in fase di inserimento. Il Sergente studia, si applica e fa divertire i tifosi presenti sugli spalti dello stadio Zandegiacomo, che sono, di giorno in giorno, più numerosi.

AGGIORNAMENTO 11.44 – Anche nel lavoro tattico per attaccanti e centrocampisti ci si divide tra celesti e arancioni. Un lavoro alternato sul campo che permette a Sarri e al suo staff di valutare i movimenti dei calciatori con maggiore attenzione. Occhi anche su André Anderson, l’ultimo arrivato ad Auronzo.

AGGIORNAMENTO 11.36 – Prove tattiche per centrocampisti e attaccanti. E a spiccare, come sottolineato da Lazio Style Radio, è anche in questo Luka Romero. Due gol e una traversa per il giovane neo biancoceleste, che sembra anche in ottime condizioni fisiche. Buoni movimenti anche per Muriqi, con gli applausi dei tifosi presenti.

AGGIORNAMENTO 11.24 – In palestra c’è anche Luka Romero. In un video, postato sui canali social della società, si vede l’ultimo arrivato palleggiare con un compagno. Insomma, inserimento anche per lui. E intanto arriva il momento dello switch: centrocampisti e attaccanti in campo, difensori in palestra.

AGGIORNAMENTO 11.19 – Lanci dalla trequarti per la difesa schierata. Marusic, Luiz Felipe, Patric, Kemanovic la linea scelta, mentre a innescare sono Radu e Lazzari. Sarri studia i movimenti dei suoi difensori, sottolineando errori e parlando molto. Il mister si concentra molto sulla fase difensiva.

AGGIORNAMENTI ORE 11.15 – Continua il lavoro tattico dei difensori, con Sarri che guida il tutto. Il mister chiede i movimenti giusti per disinnescare il lancio lungo degli avversari. Divisioni tra celesti e arancioni, con i due gruppi che si alternano. Ancora palestra invece per centrocampisti e attaccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 11 – Ancora una volta una mattinata con il gruppo squadra diviso. Infatti centrocampisti e attaccanti stanno lavorando in palestra. Ci si concentra su mobilità, scatti e sulla forma atletica. Lavoro in campo invece per i difensori, che si dividono tra fratinati e non fratinati. L’attenzione nella mattinata odierna è concentrata sui ripiegamenti.

Giorno numero 13 sotto le Tre Cime di Lavaredo. Parte dunque un’altra giornata di lavoro e di allenamenti per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore. Per di più oggi è vigilia della terza amichevole estiva, quella contro la Triestina, la prima contro un avversario professionistico. Sarri e il suo staff intensificano le sedute: ormai si entra definitivamente nel vivo.

L’articolo Ritiro Auronzo Lazio: Romero protagonista, Milinkovic strappa applausi proviene da Lazio News 24.