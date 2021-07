Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante dell’Inter,, ha parlato anche della possibilità del suo vecchio club di comprare un suo connazionale,

NANDEZ – «Giocatore da Inter? Senza dubbio. E’ un calciatore con esperienza che farebbe comodo ai nerazzurri. Ormai non è una promessa, si è consacrato. Ha fatto benissimo in Argentina con il Boca e nelle ultime stagioni con il Cagliari. E’ arrivato il suo momento per esplodere definitivamente. Per età e quanto dimostrato in Nazionale, l’Inter deve puntare su di lui».

RUOLO – «Il suo ruolo è a centrocampo. E’ intelligente, fa sentire il suo peso, può inserirsi e segnare. Certo, in fascia corre e crossa e sono qualità importanti. Dove lo metti lui sta. E’ un jolly con un carattere molto forte».