Orobie Skyraid, a tre giorni dall’attesissimo evento podistico che sabato vedrà ai nastri di partenza 650 atleti provenienti da tutt’Italia, Mario Poletti e lo staff di Fly-Up Sport hanno presentato a media, sponsor e istituzioni la “ultra” disegnata sui sentieri fra Val Seriana e Val Brembana, con partenza da Ardesio e arrivo a Valbondione passando da Valcanale.

La location scelta per la presentazione, a dir poco suggestiva: il rifugio Mario Merelli al Coca a 1.891 metri di quota, sulle pendici meridionali del pizzo Coca. “La scelta di salire in quota per questa conferenza stampa pre gara non è stata causale – ha commentato l’ideatore dell’evento e responsabile del comitato organizzatore Mario Poletti -. Orobie Skyraid sarà una vera e propria cavalcata a fil di cielo di 56km (3800m D+) che andrà a unire in un unico file rouge i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Calvi, Brunone, Coca e le baite di Maslana. Abbiamo quindi pensato di portare media, istituzioni e alcuni rappresentanti delle aziende che ci sostengono inside the race”.

Entrando nei dettagli Poletti ha proseguito: “Dal 7 agosto 2005 il mio nome è legato a doppia mandata con questo sentiero e queste montagne. Orobie Skyraid è da sempre un mio sogno nel cassetto e sono lieto del supporto che enti e sponsor ci hanno dato per poterlo riproporre. Mi piacerebbe potesse diventare un appuntamento di caratura internazionale per chi ama le lunghe distanze. Intanto vorrei cogliere l’occasione per ringraziare gli oltre 100 volontari e tutte le associazioni che sabato renderanno possibile tutto questo. In questi giorni ho visto grande interesse intorno all’evento, c’è una valle in fermento e sabato mi aspetto una grande affluenza di pubblico. L’unica cosa che chiedo agli appassionati è di rispettare le distanze di sicurezza e gli accorgimenti minimi richiesti in questo periodo”.

Sfogliando la lista partenti i favori dei pronostici sono tutti per i due valdostani del Team HOKA ONE ONE/KARPOS Franco Collé e Giuditta Turini: “È un onore per noi avere ai nastri di partenza sia il due volte vincitore del Tor de Géants che la due volte campionessa italian di Trail – ha concluso Poletti -. Come mi fa oltremodo piacere vedere che i 650 pettorali che abbiamo messo a disposizione siano letteralmente andati a ruba. Se al femminile Turini non dovrebbe avere rivali, nella gara maschile da tenere d’occhio saranno anche il lecchese Danilo Brambilla, il veneto Mattia Tanara, il trentino Christian Modena e i nostri Luca Carrara, Riccardo Faverio, Marco Zanchi”.

Il programma completo

ARDESIO – OROBIE EXPO

Venerdì 23 luglio – (Piazza Monte Grappa)

Dalle 14 alle 22 ritiro pettorali/pacco gara e controllo materiale obbligatorio.

Dalle 18 alle 22 OROBIE SKYRAID PARTY ARDESIO

Sabato 24 luglio

5.00 / 5.45 deposito borse che saranno trasportate a Valbondione.

Ore 5.50 briefing tecnico nel parterre

Ore 6.00 partenza

Ore 10.00 chiusura cancello orario Rifugio Laghi Gemelli, km 19 (gli atleti esclusi dovranno fare ritorno a Valcanale per le ore 13.00 dove il Bus Navetta li accompagnerà ad Ardesio/Valbondione) Ore 15.30 chiusura cancello orario Rifugio Brunone, km 44 (gli atleti esclusi dovranno scendere a piedi al paese di Fiumenero dove il Bus Navetta li trasporterà a Valbondione)

VALBONDIONE – Palazzetto dello Sport

Ore 11.00 apertura OROBIE EXPO

Ore 12.00 circa arrivo primi concorrenti

Ore 13.00 da Valbondione inizio trasporto atleti verso Ardesio

Dalle 13.00 alle 22.00 PASTA PARTY

Ore 20.00 premiazioni