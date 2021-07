Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione calcistica 2021/2022 e tutte le squadre, stanno già svolgendo il consueto ritiro, per prepararsi al meglio e arrivare pronti all’inizio del campionato. Come sempre, il primo impegno stagionale, sarà quello della Coppa Italia, che vedrà impegnata tutte le squadre della categoria. Nel seguente link, trovate il regolamento completo della Coppa Italia di Serie C 2021/2022 Source