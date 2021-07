C’è un mondo fatto di ragazzi e amato dai ragazzi dove i libri diventano trendy. È il mondo di TikTok, il social giovane per eccellenza, rapido, divertente, ma anche in grado di rendere popular giovani autori e rivoluzionare le classifiche dei libri.

E BookTok è ormai un fenomeno, positivo, anche per editori e librai. Alcune storiche librerie americane come Barnes & Nobles hanno iniziato a mettere in evidenza i libri che sono trending sul social. Anche perché l’hashtag #BookTok ha già ricevuto quasi 13 miliardi miliardi di visualizzazioni online. E ci sono influencer specializzati nella lettura, recensione o reazione ai libri con centinaia di migliaia di follower.

Su TikTok non si recensiscono i libri nelle modalità “classiche”: nell’era digitale conta l’immediatezza. Così gli adolescenti sul social valutano i libri letti in base alle sensazioni che questi sono stati in grado di suscitare, modalità di recensione che meglio si adatta alle funzionalità di una piattaforma che permette di pubblicare video lunghi al massimo un minuto. Sono nati così dei veri e propri format, che vanno dalla classifica alla reaction: 5 libri da leggere assolutamente nella vita è un esempio.

L’esperienza di vedere qualcun altro leggere sta convincendo moltissimi tiktokers a dedicarsi alla lettura. E considerando l’età media bassa della piattaforma, fa pensare che ci saranno sempre più giovani lettori a sfogliare pagine di romanzi selezionati da BookTok.

Il fenomeno per ora è soprattutto americano, ma anche in Italia crescono i numeri e #booktokitalia vede crescere le visualizzazioni. Da noi ci sono hashtag minori come #librichefannopiangere e #libricheviconsiglio che, visto il trend sono decisamente destinati ad aumentare nelle visualizzazioni. Consigliare libri sui social è una cosa che si fa da sempre e il fenomeno si è decisamente intensificato durante la pandemia ma su TikTok la resa è massima poiché questi influencer creano contenuti per la maggior parte gratuiti.