Bergamo. L’accordo definitivo tra Comune di Bergamo e Agenzia del Demanio ha riscosso un consenso estremamente positivo da parte delle associazioni coinvolte dal mondo della giustizia del tribunale cittadino.

Sin 2017 attivi per rendere reale la concessione dell’ex convento della Maddalena in via Sant’Alessandro al tribunale così da ampliare i propri spazi, le realtà del mondo forense e non solo ora, finalmente, potranno vedere la loro “casa” sotto la luce di lustro che si merita.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo unitamente alle associazioni forensi Aiaf, Aiga, Apf, Camera Civile, Camera Penale e Nad, è lieta di sapere che sta per compiersi un ulteriore importante passo per la realizzazione della Cittadella della Giustizia a Bergamo – comunica Francesca Pierantoni, presidentessa dell’Ordine degli avvocati di Bergamo – L’avvocatura tutta è stata propulsiva e partecipe di quel lungo cammino, iniziato a fianco del Presidente del Tribunale nel 2019, prima attraverso l’interlocuzione con il Comune di Bergamo e poi con il Ministero della Giustizia. Grazie al particolare e proficuo interessamento dell’onorevole Devis Dori e dei parlamentari bergamaschi che hanno mantenuta viva l’attenzione attraverso le numerose interrogazioni parlamentari sulla questione, Bergamo avrà una sede giudiziaria all’altezza delle sue esigenze e della sua cittadinanza. L’avvocatura non mancherà di dare il proprio contributo nel proseguire questo lungo cammino, vigilando fino al completamento definitivo dei lavori dell’ex Maddalena”.

Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio è stato rivisto l’accordo risalente al 2017 tra il Comune, il Demanio e il Ministero della Giustizia che vedeva la concessione per 30 anni del piano terra di Palazzo della Libertà (edificio di proprietà dell’Agenzia del Demanio) in cambio della rimessa a nuovo (a spese del comune, circa 400mila euro) di alcuni spazi del chiostro dell’ex Maddalena in via Sant’Alessandro (adiacente al tribunale e di proprietà del comune), da destinare agli uffici dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE).

A fronte, però, di necessità di maggiore spazio per il tribunale sito in via Borfuro e l’assoluta urgenza di poter utilizzare gli spazi per proprie necessità, l’accordo del 2017 è stato rivisto.

Al tribunale, quindi, verrà ceduto l’intero ex complesso della Ex Maddalena dove troveranno sede l’UNEP, il giudice di pace e gli uffici del personale: l’edificio, inoltre, sarà totalmente riqualificato grazie ai 4milioni del PNRR dedicati al rinnovamento della struttura.

Per il Tribunale, la sottoscrizione di questa importante permuta consentirà di trovare finalmente risposta alla carenza di spazi che da tempo incideva significativamente sull’attività giudiziaria con ripercussioni sulla qualità del servizio.

In cambio, il Comune ottiene gli immobili denominati Campo di Marte in via Grataroli, l’ex sede Arci di via Gorizia e l’ex Casello ferroviario di San Colombano, di proprietà dello Stato.

Importante e fondamentale artefice della permuta è l’onorevole bergamasco Dori di LEU.

“Esprimo soddisfazione per un risultato storico per la Giustizia bergamasca, con la cessione dell’ex convento della Maddalena al Tribunale di Bergamo e la possibilità in questo modo di realizzare una ‘Cittadella della Giustizia’, con lo spostamento in quei locali dell’Unep e del Giudice di Pace”, afferma il deputato Dori.

“Il risultato è il frutto di un lavoro che ha avuto il primo impulso dall’incontro che organizzai nel gennaio del 2020 a Montecitorio alla presenza dell’ex sottosegretario Vittorio Ferraresi, del Presidente del Tribunale De Sapia, della procuratrice Maria Cristina Rota e della Presidente dell’Ordine degli avvocati di Bergamo avv. Francesca Pierantoni. In quell’occasione la questione dell ‘ex convento della Maddalena’ fu posta come una priorità”, racconta l’onorevole.

“Nei mesi seguenti, col supporto degli uffici ministeriali e con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Bergamo, ricostruii la questione da un punto di vista giuridico e individuai nel superamento e modifica del Protocollo sottoscritto nel 2017 il presupposto per poter ottenere tale risultato. Immediatamente dopo l’estate, ho iniziato a sollecitare quasi settimanalmente il Ministero della Giustizia e in particolare la segreteria dell’ex sottosegretario Andrea Giorgis, che aveva le deleghe per l’edilizia giudiziaria, per riuscire a inserire il Tribunale di Bergamo tra le opere prioritarie da realizzare attraverso il Pnrr. Ed effettivamente tale opera venne inserita, già dal precedente Governo, nell’elenco delle opere da realizzare nell’ambito del PNRR. Soluzione successivamente confermata, anche in risposta ad interrogazioni di altri parlamentari, dalla Ministra Cartabia, con l’inserimento della riqualificazione di quel complesso tra le opere prioritarie. Il Ministero della Giustizia ha dettagliatamente ricostruito i vari passaggi in risposta alla mia interrogazione del 22 settembre 2020, che rappresenta il primo atto col quale il Ministero ha dovuto riaprire la questione dell’ex Maddalena, in quanto apparentemente per loro la situazione era già stata risolta attraverso il Protocollo del 2017. Ora il progetto c’è e anche i fondi. Ma non smetterò di seguire la vicenda finchè non vedrò concretamente realizzate queste opere. Spesso vedo troppi annunci e pochi fatti: sarà quindi mio compito vigilare anche nei confronti del Governo affinchè il progetto venga effettivamente realizzato”, conclude Dori.