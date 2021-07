Si avvicina il weekend: che tempo farà a Bergamo? Le previsioni di Andrea Bososni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni anticicloniche sulla Lombardia, favorevoli a tempo per lo più stabile, con temperature in linea o leggermente al di sopra dei valori medi del periodo. Nel fine settimana graduale cedimento del campo di alta pressione per l’approssimarsi di una saccatura atlantica con temporali frequenti dapprima sui rilievi a partire da sabato e successivamente anche sulle pianure.

Venerdì 23 luglio 2021

Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, modesta attività cumuliforme lungo i rilievo nel corso del pomeriggio ma senza fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve ulteriore aumento comprese tra 20°C e 23° con valori superiori nei grandi centri urbani, massime stazionarie comprese tra 30°C e 33°C

Sabato 24 luglio 2021

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dal tardo mattino graduale aumento della nuvolosità sui settori Alpi e Prealpini con possibilità di rovesci o brevi temporali; nel pomeriggio/sera possibile estensione dei fenomeni alle aree pedemontane e di alta pianura adiacenti a partire dai settori occidentali.

Temperature: Minime stazionarie, massime in diminuzione.

Domenica 25 luglio 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi con possibilità di brevi rovesci o temporali, nuvolosità irregolare invece in pianura alternata ad ampi spazi di cielo sereno; dal pomeriggio peggiora anche in pianura con rovesci e temporali in estensione a tutta la regione a partire da Ovest.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, massime in diminuzione.