Bergamo. Complici le nuove norme sul Green pass varate dal governo giovedì, cresce anche nella nostra provincia l’adesione alla campagna vaccinale. Dal 6 agosto, infatti, sarà obbligatorio mostrare il certificato verde per l’accesso in bar e ristoranti al chiuso, grandi eventi, cinema, palestre e stadi.

“Stiamo assistendo in queste ore – fanno sapere da Ats Bergamo – a un forte incremento di prenotazioni. Solo oggi (venerdì, Ndr) ci sono state 16.828 nuove prenotazioni, di cui 3.497 nelle agende dedicate ai 12-18 anni”.

Numeri in linea con l’andamento in Lombardia, dove si registra un’impennata nelle richieste da giovedì, giornata in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto: ieri hanno richiesto la loro prima somministrazione prenotandosi alla campagna vaccinale 48.646 cittadini lombardi.

Per avere un’idea del salto: dal primo al 12 luglio il valore giornaliero più alto non arrivava nemmeno a 14mila, con picchi all’ingiù di 7.240. Poi la risalita fino a 20.850 il 14 luglio, un po’ di sali e scendi e la stabilizzazione questa settimana, con il picco mercoledì di 28.369 e poi i quasi 50mila di ieri (giovedì). Vale a dire sette volte tanto rispetto alle prenotazioni registrate l’11 luglio e oltre il doppio di quelle di lunedì.

In realtà, dopo una prima parte del mese di luglio in cui le prenotazioni raramente avevano superato quota 15mila, da lunedì 19 – guarda caso proprio da quando si è fatta largo l’ipotesi del green pass – sono stabilmente sopra i 20mila.

“Tutte le nuove prenotazioni – precisano da Ats Bergamo – riguardano i 4 giorni dal 29- 30-31 luglio e 1 agosto, in cui a seguito di indicazioni della cabina di regia sono state aperte 19.300 nuovi slot da parte dei centri vaccinali”.