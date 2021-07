In via Maestri del Lavoro da qualche giorno i ragazzi possono giocare in un campetto completamente rinnovato a cura del Comune, con il terreno sintetico per il calcetto e un canestro per gli appassionati di basket, ma anche con una nuova staccionata colorata e con i graffiti disegnati nei muri di cinta, realizzati grazie all’opera dei giovani del quartiere e delle loro famiglie.