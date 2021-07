Il match amichevole tra Lazio e Triestina è in programma per oggi pomeriggio alle 18.30: la presentazione degli avversari sui social

Prima amichevole di livello per la Lazio in questo precampionato, che affronterà la Triestina questo pomeriggio. La squadra allenata da Maurizio Sarri si troverà di fronte alla sua prima uscita contro una compagine professionistica, in un appuntamento fisso per i ritiri del club biancoceleste, come ricordato anche dagli avversari sui social.

«Un appuntamento fisso della nostra preseason. Uno storico gemellaggio tra tifosi rossoalabardati e biancocelesti. La diretta sarà in chiaro su Sportitalia. Triestina-Lazio: ci siamo!» ha scritto il club rossoalabardato sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato una foto della sua squadra. Il fischio d’inizio sarà alle 18.30.

