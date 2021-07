Viaggiare è un’attività che prevede uno spostamento in genere molto lungo e che per questo problema si espleta con uno o più mezzi di trasporto. Uno di questi suddetti mezzi potrebbe essere certamente la nostra macchina.

C’è chi non se la sente di guidare e preferisce partire per un viaggio lungo in autobus o in treno ma c’è anche chi ha abbastanza destrezza al volante e non vuole poi rinunciare alla comodità della guida della propria macchina, mezzo personale ben conosciuto.

Certamente però, se abbiamo programmato un viaggio in aereo, con la nostra macchina dovremo raggiungere l’aereoporto ma anche parcheggiarla lì per poi imbarcarci sul volo. Quando sappiamo che dobbiamo lasciare la nostra auto incustodita all’aereoporto però, non ci sentiamo sempre sereni. Ci preoccupiamo che possa succedere qualcosa al veicolo, che possiamo ritrovarlo con delle ammaccature o, peggio, non ritrovarlo.

I nostri problemi si possono risolvere sul sito parkos.it. Parkos ci aiuta a confrontare e prenotare parcheggi nei pressi degli aeroporti in tutta sicurezza per la nostra automobile e in maniera molto conveniente per noi. Approfondiamo l’argomento.

Parcheggiare all’aereoporto

Quante volte è capitato, magari per un viaggio obbligato di lavoro o anche di piacere, di prendere la propria auto per recarsi all’aereoporto per prendere il volo programmato perché, magari, con la propria automobile si fa certamente più in fretta che con un bus.

All’arrivo però ci siamo trovati a dover avere a che fare con il fatto di dover lasciare parcheggiata la nostra auto proprio all’aereoporto, con tutta l’insicurezza che la questione comporta in termini di dubbi inerenti il ritrovo in buono stato del nostro veicolo lasciato anche per molto tempo lì.

Parkos ci aiuta a trovare un parcheggio sicuro quando si viaggia.

Cos’è e come funziona Parkos

Parkos è un sito che permette di confrontare e scegliere il pacheggio più adeguato e sicuro per posteggiare la propria automobile vicino all’aereoporto prescelto. Sono disponibili più di 500 parcheggi in 14 diverse Nazioni.

Parkos è nato nel 2004 come blog di viaggio sviluppatosi poi in sito specializzato in consigli sulle prenotazioni di viaggi low cost. Alla richiesta dell’utenza in merito a consigli sulle alternative di parcheggio all’aeroporto è nato Parkos come lo conosciamo oggi. Parkos aiuta ad avere la garanzia di parcheggiare la propria automobile in modo sicuro e senza troppe preoccupazioni.

Ma come funziona Parkos? In primo piano, sulla home page del sito, sono presenti delle barre finalizzate alla ricerca immediata del parcheggio presso l’aereoporto di interesse, da data a data. Cliccando sul bottone arancione “Cerca Parcheggio” verranno fornite le varie possibilità con prezzi. Prenotando con Parkos si accede a un tariffario vantaggioso. Modifche e cancellazioni eventuali sono inoltre gratuite.