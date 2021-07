Il mercato della Lazio è sempre più vivo: ancora in piedi l’ipotesi Adrian Januzaj come alternativa in attacco

La Lazio non si ferma mai in questa sessione di mercato e si prepara a mettere a segno nuovi colpi. Dopo aver accolto Kamenovic, Felipe Anderson, Hysaj e Luka Romero, il club biancoceleste continua a lavorare per Basic e Brandt, ma vuole regalare a Mister Sarri un altro rinforzo offensivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe ancora viva la pista che porterebbe ad Adrian Januzaj. Il belga della Real Sociedad, infatti, sarebbe una delle prime alternative sul fronte offensivo nel caso in cui non arrivasse Brandt oppure Callejon. Inoltre, il suo contratto è in scadenza tra un anno e questo potrebbe essere un aiuto per la Lazio nella trattativa. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori novità.

