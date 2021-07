Per la prima serata in tv, venerdì 23 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti.

RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con le “Olimpiadi Tokyo 2020”. A cura di Rai Sport; condotto da Alessandra De Stefano.

Su Canale5 alle 21.30 verrà trasmessa la fiction “Masantonio – Sezione scomparsi”.

Su Rete4 alle 21.25 proporrà “Quarto grado – Le storie”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia1 alle 21.25 spazio al telefilm “Chicago P.D”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Una doppia verità”; su Rai4 alle 21.20 “Franklyn”; su La5 alle 21.10 “Ti odio, ti lascio, ti…”; su Iris alle 20.55 “Interceptor – Il guerriero della strada” e su Italia2 alle 21.10 “Dead in Tombstone”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art Night – Art Rider: Piemonte”. Seguendo le ambientazioni de Il nome della Rosa, Andrea proverà a sfatare alcuni falsi miti che sono legati al Medioevo. A seguire, “Le mani dell’arte”: un prezioso viaggio per raccontare la storia di come sia sottile il confine tra l’arte e l’artigianato.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “I Tudors”; su La7D alle 21.15 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset