MILANO. La Polizia Ferroviaria lombarda fa un bilancio dell’attività svolta nel 2020: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse. Sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità Ferroviaria”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le festività natalizie e di fine anno.

Particolarmente intensa è stata l’attività di controllo in ambito ferroviario a seguito delle disposizioni emanate per il contenimento della pandemia da Covid-19: in questo specifico ambito la Polfer Lombardia ha impiegato i propri operatori su tutta la Regione controllando 451.696 viaggiatori con 2.005 sanzioni elevate.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 questi sono i numeri del Compartimento Polfer per la Lombardia:

SERVIZI DI VIGILANZA NEGLI SCALI FERROVIARI ________________________33779

SERVIZI SCORTA TRENI VIAGGIATORI_____________________________________ 5674

NUMERO TRENI SCORTATI_______________________________________________ 12531

SERVIZI DI PATTUGLIA LINEE FERROVIARIE_______________________________ 5295

SERVIZI ANTIBORSEGGIO_________________________________________________2293

PATTUGLIONI STRAORDINARI ______________________________________________ 57

PERSONE PROPOSTE PROVVEDIMENTI DI P.S._______________________________ 256

MINORI RINTRACCIATI_____________________________________________________ 99

CONTRAVVENZIONI ELEVATE DPR753/80__________________________________ 475

C.D.S._____________________________________________________________________307

ALTRE___________________________________________________________________1604

PERSONE ACCOMPAGNATE UFFICI DI SICUREZZA___________________________291

PERSONE IDENTIFICATE________________________________________________524044

PERSONE DENUNCIATE___________________________________________________ 2548

PERSONE ARRESTATE_____________________________________________________ 205

PERSONE SCOMPARSE RINTRACCIATE_______________________ 84 di cui 73 minori

CONTROLLI ROTTAMAI____________________________________________________ 190

SANZIONI APPLICATE PER VIOLAZIONE NORMATIVA SULLE MERCI PERICOLOSE_______________________________________11 per un totale di € 23.866,00