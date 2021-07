Raul Moro è stato protagonista dell’amichevole tra Lazio e Triestina in programma oggi: il suo commento social

Raul Moro, pur non avendo trovato la via del gol, è stato tra i più positivi dell’amichevole di oggi contro la Triestina, vinta dalla Lazio per 5-2. Il giovane esterno ha commentato sui social network.

«Nuova vittoria. Continuiamo così!», questo quanto scritto sul suo profilo Instagram. Sarri ha deciso di puntare su di lui e lo spagnolo sta ripagando la sua fiducia.

