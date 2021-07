Auronzo di Cadore, giorno 14: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – La squadra raggiunge il campo antistante allo Zandegiacomo e si prepara all’allenamento mattutino. Al via con il consueto torello di inizio seduta, prima dell’attivazione muscolare agli ordini del prof. Losi.

Giorno numero 14 sotto le Tre Cime di Lavaredo. Inizia una nuova seduta di allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra si ritrova in mattinata sul campo antistante allo Zandegiacomo per preparare la terza amichevole di questo ritiro precampionato: alle 18.30, infatti, i biancocelesti se la vedranno contro la Triestina. Il lavoro sarà ancora una volta incentrato su un’attivazione fisica, ma che inizierà direttamente sul campo invece che in palestra. Dopodiché, si procederà con le prove tattiche per il match.

L’articolo Ritiro Auronzo Lazio: torello e attivazione muscolare, inizia l’allenamento proviene da Lazio News 24.