Il gruppo consiliare Indipendente di Simeri Crichi non risparmia critiche alla maggioranza in tema di gestione dei rifiuti. Per gli esponenti della minoranza Garcea, Commisso e Alberto tante sono le criticità nella raccolta differenziata.

“Non possiamo accettare il fatto che la cittadinanza pratichi la raccolta differenziata e poi i rifiuti non arrivano in discarica” asseriscono nell’invettiva i tre consiglieri comunali aggiungendo che “non sono stati consegnati i mastelli e non si fa lo spazzamento a Simeri Mare”.

Delle due solo una: o si corre ai ripari o la gestione dei rifiuti di Simeri verrà sottoposta al vaglio delle autorità preposte.

