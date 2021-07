Un escursionista è caduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 luglio, durante un trekking sul monte Mars in valle di Oropa con dinamica ancora da accertare. Si trovava con altri escursionisti in gruppo quando è caduto. Subito sono stati avvertiti i soccorsi intervenuti con l’elicottero che però non è potuto atterrare per la nebbia. Calati … Leggi tutto L’articolo Valle di Oropa,…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it