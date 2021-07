SABATO 24 Temperature in risalita netta in questo weekend che si preannuncia rovente. Oggi sul Molise avremo un tempo stabile e soleggiato, solo durante la notte qualche copertura in intensificazione su Isernia e cielo leggermente velato sulla costa. La colonnina di mercurio salirà nei valori massimi quasi fino a 35 gradi per effetto di una riscossa dell’alta pressione che sarà compagna fedele anche la prossima settimana colpendo il centro sud con picchi di calore davvero elevati.

DOMENICA 25 Nessuna pioggia prevista in questa domenica ma tante nuvole sparse. Anche oggi l’anticiclone africano conferma la sua potenza facendo schizzare in alto le temperature che sfioreranno i 40 gradi (37 gradi a Termoli, 39 a Larino e Montenero, ben 35 a Campobasso).