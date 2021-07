Comincia a prendere forma la Lazio di Sarri ad Auronzo. La soddisfazione di Escalante per la vittoria contro la Triestina

Prosegue a gonfie vele il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, tappa fissa per i biancocelesti e alla quale da quest’anno presenzia Maurizio Sarri. Il tecnico sta pian piano plasmando la sua creatura e le prime avvisaglie di sarrismo si sono viste nell’amichevole contro la Triestina.

Il centrocampista Gonzalo Escalante ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e per come sta procedendo il ritiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

