Alla fine della giornata di ieri, in Puglia, l’incremento delle prenotazioni dei vaccini è di circa il 40%, con picchi soprattutto nella provincia di Taranto. È l’effetto dell’introduzione dell’obbligatorietà del Green Pass, per frequentare determinati luoghi, a partire dal 6 agosto.

I dati, forniti dalla Regione Puglia all’ANSA, sono ancora in divenire: in provincia di Taranto, ad esempio, si è passati da una media di circa 1.700 prenotazioni al giorno alle 4.026 di ieri. Le prenotazioni in questa provincia, dunque, sono triplicate. In provincia di Brindisi si passa da circa 1.100 prenotazioni a 1.500. Anche in provincia di Bari e di Foggia si registra oltre il 30% in più di appuntamenti fissati. Nella BAT sono addirittura quadruplicati.

Rispetto a ieri mattina quindi, quando l’aumento era di circa il 10%, nel corso della giornata si è intensificato il numero di pugliesi che ha deciso di fissare un appuntamento negli hub per vaccinarsi contro il Covid.

L’articolo Green pass obbligatorio e vaccini, in Puglia le prenotazioni registrano un +40%. Nel Tarantino sono triplicate proviene da Telebari.