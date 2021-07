Belluno, 24 luglio 2021 “Questa mattina gli operatori dell’Ulss Dolomiti hanno vaccinato l’intera squadra della Lazio al pala Tre cime di Auronzo dove i biancocelesti sono in ritiro. L’iniziativa, proposta dal presidente Claudio Lotito, è stata subito accolta dal prsidente del Veneto Luca Zaia e organizzata dall’Ulss Dolomiti”.

Così recita una prima nota ufficiale della Ulss 1 Dolomiti di oggi pomeriggio, seguita da una seconda nota stampa che dice testualmente “Questa mattina i nostri operatori hanno vaccinato la squadra della Lazio in ritiro ad Auronzo al Pala Tre Cime L’iniziativa, partita da una richiesta dal presidente Lotito, è stata accolta dal presidente Luca Zaia e prontamente organizzata dall’Ulss Dolomiti”.

Nel secondo comunicato stampa, dunque, non si parla più dell’intera squadra, ma solo della squadra, lasciando il dubbio se effettivamente proprio tutti i calciatori siano stati vaccinati.

“La nostra Ulss – prosegue la nota – è già scesa il campo per la vaccinazione anche degli sportivi, in collaborazione con le società sportive e delle amministrazioni comunali, per poter garantire la ripresa dello sport in sicurezza”.

