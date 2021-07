Il weekend non si annuncia bellissimo: le previsioni meteo dell’Arpa Lombardia.

ANALISI GENERALE

Sabato sulla Lombardia promontorio in cedimento sul margine occidentale per l’avvicinamento di una depressione dalla Francia, in successivo spostamento sull’Europa Centrale: inizialmente ancora tempo caldo con nuvolosità variabile, instabilità temporalesca in forte aumento in particolare su Nordovest ed Alpi dal pomeriggio. Domenica flusso da sudovest con passaggi temporaleschi, dapprima sul Nordovest, ma tendenti ad estendersi verso est. Tra lunedì e mercoledì persistenza di correnti sudoccidentali perturbate, con precipitazioni temporalesche diffuse sui settori alpini e prealpini, in temporanea estensione anche al resto della regione, e generale calo dei valori massimi di temperatura.

Sabato 24 luglio 2021

Stato del cielo: tra notte e mattino velature diffuse e progressivi addensamenti in montagna, in particolare sul Nordovest; dal pomeriggio aumento graduale della copertura nuvolosa.

Precipitazioni: rovesci isolati al mattino sui rilievi, in particolare sul Nordovest, in estensione e in intensificazione a carattere temporalesco nella seconda parte della giornata sui settori alpini e prealpini.

Temperature: minime e massime in rialzo. In pianura minime attorno a 24°C, massime a circa 35°C.

Altri fenomeni: moderato o forte disagio da calore sulla pianura, da debole a moderato nelle valli.

Domenica 25 luglio 2021

Stato del cielo: su Alpi e Prealpi da nuvoloso a molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi, più compatti ede stesi dal tardo pomeriggio, variabile o irregolarmente nuvoloso altrove.

Precipitazioni: isolati rovesci su Alpi e Prealpi nella prima parte della giornata, in intensificazione dal pomeriggio anche a carattere temporalesco e in possibile estensione anche alla fascia pedemontana e di alta pianura occidentale. Possibili temporali di moderata o forte intensità.

Temperature: minime in lieve calo, massime in calo.

Altri fenomeni: moderato disagio da calore sulla pianura, localmente forte sulla parte orientale