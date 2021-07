Mercato professionisti in pillole, 23 luglio SERIE A Arnautovic – Bologna 90% – Affare finalmente in chiusura, dopo una lunghissima trattativa. Mihajlovic avrà il suo centravanti prediletto SERIE B Ayé – Bristol City 50% – Il Brescia potrebbe cedere il suo gioiello, che ha ricevuto diverse proposte. Quella da Oltremanica è quella che lo stuzzica maggiormente SERIE C L.D'Orazio – Triestina 30% – L'interesse c'è, ma il giocatore vorrebbe la B. E forse, con un po' di pazienza, la otterrà. Source