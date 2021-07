Continua la telenovela sul futuro di Radja Nainggolan: le ultime sul possibile ritorno al Cagliari del centrocampista dell’Inter

L’Inter insiste per Nandez, anche se al momento non c’è l’intesa con il Cagliari per lo sbarco in nerazzurro del centrocampista uruguaiano.

Un’altra matassa da sbrogliare tra Inter e Cagliari è quella relativa a Radja Nainggolan, per il quale slitta ulteriormente la fumata bianca per il ritorno in Sardegna. Stando al Corriere dello Sport, prima dell’affare Nandez le due società devono risolvere la situazione relativa al centrocampista belga. Due le soluzioni sul tavolo: la cessione del giocatore al Cagliari, o la rescissione del contratto (in scadenza tra un anno) dell’ex Roma con l’Inter.

