Auronzo di Cadore, 24 luglio 2021 – Appuntamento stamattina al Pala Tre Cime, palestra di Auronzo adiacente al campo sportivo che ospita il ritiro biancoceleste. La Giunta Comunale auronzana e il vice Sindaco Enrico Zandegiacomo Seidelucio, ideatore del ritiro della Lazio ormai 14 anni fa, hanno accolto subito la richiesta del presidente Claudio Lotito per organizzare in tempi record la seduta di vaccinazione della squadra, calciatori e staff. In sinergia con l’Ulss1 Dolomiti e con la Regione Veneto il Comune di Auronzo ha allestito il punto di vaccinazione all’interno della palestra Pala Tre Cime, già utilizzata per le sedute di vaccinazioni alla cittadinanza e attualmente concessa in uso alla squadra.

Alla presenza del sindaco Tatiana Pais Becher, del vice sindaco, del presidente Claudio Lotito, del direttore generale dell’Ulss1 Maria Grazia Carraro, della dirigenza della S.S. Lazio i giocatori, subito dopo la quotidiana seduta di allenamento, e lo staff della squadra capitolina sono stati sottoposti alla vaccinazione anti Covid19, eseguita dal personale sanitario dell’ULSS1 Dolomiti.

Pare, tuttavia, che alcuni giocatori biancocelesti, difendendo il loro diritto di libera scelta, abbiano rifiutato di ricevere la somministrazione.

Soddisfazione è stata espressa dal vice Sindaco Zandegiacomo che dichiara: “Siamo orgogliosi di avere contribuito in sinergia con le altre istituzioni, Ulss1 Dolomiti e Regione Veneto, alla realizzazione della seduta di vaccinazione per giocatori e staff. In un momento storico come quello attuale è importantissimo poter lanciare all’Italia, dal Paese delle Tre Cime di Lavaredo, un messaggio di invito a sottoporsi al vaccino, indirizzato agli sportivi e alla cittadinanza.”

Come annunciato la presentazione ufficiale del ritiro estivo della squadra S. S. Lazio ad Auronzo di Cadore si terrà stasera sabato 24 luglio, alle ore 21,00, presso il campo sportivo “Rodolfo Zandegiacomo”. L’evento, al quale presenzierà la squadra al completo, sarà seguito da uno spettacolo pirotecnico che si terrà in riva al lago di Santa Caterina.

L’articolo Oggi ad Auronzo le vaccinazioni per i calciatori della Lazio, con qualche rifiuto alla somministrazione proviene da Bellunopress – Dolomiti.