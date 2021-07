Tokyo. Lo sguardo incredulo di Vito Dell’Aquila rimarrà probabilmente l’immagine simbolo della giornata inaugurale delle Olimpiadi Estive in corso a Tokyo.

Al termine di una rincorsa particolarmente avvincente, il 20enne di Mesagne ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia trionfando nel taekwondo.

Già bronzo ai Mondiali 2017, il giovane pugliese ha conquistato il titolo nella categoria -58 chilogrammi superando in finale il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-12.

Cresciuto nel mito del conterraneo Carlo Molfetta (oro a Pechino 2008), il portacolori dei Carabinieri è giunto in terra nipponica dopo aver cambiato classe di peso e aver quindi modificato in parte il proprio modo di combattere.

Un aspetto che non ha pesato sulle spalle dell’azzurro, capace di spazzare via nei primi due turni avversari ostici come l’ungherese Omar Salim e il thailandese Ramnarong Sawekwiharee.

L’ottima gestione del match e i continui cambi di ritmo che caratterizzano la propria azione hanno consentito a Dell’Aquila di superare in semifinale l’argentino Lucas Lautaro Guzman per 29-10.

Un’affermazione frutto dell’attenzione riposta dall’allievo di Claudio Nolano che ha sfruttato un primo round particolarmente tattico guadagnando il vantaggio necessario per affrontare il prosieguo dell’incontro senza particolari problemi.

Andamento diverso la sfida decisiva nella quale Dell’Aquila ha dovuto far i conti con la pressione e l’atteggiamento propositivo del 19enne africano il quale ha provato a scappare via sin durante la prima frazione.

In grado di recuperare progressivamente punto su punto, il taekwondoka brindisino è andato più volte vicino a scardinare la difesa del campione tunisino, un obiettivo che è stato centrato grazie a una serie di colpi che negli ultimi secondo hanno condotto la stella tricolore alla vittoria più importante della sua carriera.

Puglia sugli scudi anche nella scherma grazie a Luigi Samele che si è aggiudicato il primo argento della spedizione azzurra.

Chiamato a compiere un’impresa difficilmente pronosticabile alla vigilia, il 34enne foggiano è stato chiamato a gestire un percorso lungo e pieno di insidie, da non ultimo un problema alla caviglia che lo ha leggermente debilitato nei sedicesimi di finale.

Bravo a lasciare poco spazio all’iraniano Mohammad Rahbari durante il turno successivo, l’alfiere delle Fiamme Gialle si ritrovato ai quarti a fare i conti con il connazionale Enrico Berrè nel derby vinto per 15-10.

Penultimo atto carico di emozioni per l’atleta allenato da Andrea Terenzio che ha rischiato di veder infranto il proprio sogno complice la classe del sudcoreano Junghwan Kim che ha condotto l’incontro sin sul punteggio di 12-6.

Il parziale ha acceso la furia agonistica dello schermitore azzurro che ha preso progressivamente fiducia nei propri mezzi mettendo a segno nove stoccate consecutive e completando una rimonta epica.

La notevole impresa è costata cara a Samele che in finale si è dovuto arrendere alla partenza sprint dell’ungherese Aron Szilagiy il quale ha riscritto la storia di questo sport vincendo il terzo oro olimpico consecutivo.

Costretto a subire subito la scaltrezza della leggenda magiara, il pugliese di stanza a Bologna ha provato a ripetere quanto visto in semifinale dovendosi però accontentare della piazza d’onore al termine del match perso per 15-7.

In chiave orobica storico esordio per Marcella Filippi che ha condotto l’Italia al doppio successo nel torneo di basket 3×3 femminile.

La 35enne di Bergamo si è messa in luce nel corso della sfida inaugurale con la Mongolia vinta dalle ragazze di Andrea Capobianco per 15-14, un duello deciso negli ultimi secondi.

Dopo aver condotto per buona parte della gara, il terzetto tricolore ha pagato la fatica dovendo difendersi dal ritorno delle asiatiche, acido lattico che si è fatto sentire nella partita contro la Francia vinta dalle transalpine per 19-16

Nonostante la maggior esperienza posseduta dalle detentrici della Europe Cup, Filippi e compagne hanno saputo tener sulla corda le numero due del ranking mondiale conducendo sino alla metà del match.

Il parziale di 6-0 messo a segno dalle francesi ha consentito loro di compiere il sorpasso e metter così a segno un’importante affermazione nella lotta per l’accesso ai play-off.