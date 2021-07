Passeggiate serali off limits al Parco della Biodiversità di Catanzaro in cui questo gradevole sabato di luglio. No, nessuna chiusura imprevista, a non funzionare è l’impianto di illuminazione.

La foto in alto è stata scattata attorno alle 22.40. Quasi tutto buio con le insegne del vicino ospedale Pugliese unica luce sulla sfondo.

Il polmone della città appare così, invisibile, in attesa che il guasto venga riparato o quanto meno che si intervenga perchè la situazione non possa ripetersi nelle prossime serate