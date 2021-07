L’Empoli si è inserita nella corsa all’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti: la richiesta dei toscani

L’Empoli neo promosso si è inserita nella corsa all’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti, corteggiato anche dal Cagliari.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport i toscani avrebbero promesso un posto da titolare al centro dell’attacco per Pinamonti, chiedendo all’Inter la compartecipazione all’ingaggio. I nerazzurri prendono tempo perchè vorrebbero inserire Pinamonti nella trattativa con il Cagliari per Nandez.

