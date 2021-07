Presentazione rosa Lazio, Sarri ha parlato in apertura dell’evento ringraziando tutti per la fantastica accoglienza riservatagli

Maurizio Sarri, nella serata di Auronzo dedicata alla presentazione della rosa per la prossima stagione, ha espresso bellissime parole riguardo alle sue prime sensazioni da tecnico dei biancocelesti:

«Ringrazio chi è qui tutti i giorni, mi sento a casa per l’accoglienza dei tifosi, della società e per la disponibilità di questo gruppo che mi ha restituito tantissimo entusiasmo. Ho visto un gruppo che è applicato, si impegna al massimo e per il momento questo mi basta e mi avanza».

