Non è stato ancora inaugurato, ma sta già facendo parlare molto di sé: è il campanile in miniatura di Ripalimosani posto all’interno di una rotatoria spartitraffico alla zona industriale di Campobasso dove s’incontrano viale Unità d’Italia con via Ferro, via De Gasperi e la Provinciale 90.

Intorno all’anello è sorto un manufatto in cemento che raffigura la torre della chiesa madre di Santa Maria Assunta, simbolo del piccolo borgo a due passi dal capoluogo. Una scelta insolita e curiosa per l’abbellimento di una aiuola circolare dove al posto dei classici fiori (che pure saranno piantati) c’è questa costruzione che fa un po’ il verso ai più noti monumenti cittadini del parco divertimenti romagnolo dell’Italia in miniatura.

Il problema è che in questo caso non ci sono visitatori a piedi che possono fotografarsi vicino a chiese o castelli ma degli automobilisti. Il pericolo di distrarsi per guardare il campanile è imminente come pure una inevitabile riduzione di visibilità stradale dovuta all’altezza e alla larghezza dell’opera.

E’ stata la TM Immobiliare a incaricarsi di questa decorazione urbana che darà il benvenuto a chi si reca a Ripalimosani un po’ come già fanno le sei torri di Larivera che dal 2011 abbelliscono la rotonda all’ingresso nord di Campobasso.

Ormai questa ‘moda’ di affidare a terzi le aiuole stradali ha preso piede nel capoluogo come nei comuni limitrofi. Se i privati, gestori delle piccole aree, possono sbizzarrirsi non è detto che la scelta sia sempre la più azzeccata. Considerato pure che queste strutture non sono previste dal Codice della strada e che, in caso di incidente stradale, eventuali danni a persone o cose dovuti all’impatto tra un veicolo e l’oggetto posizionato nell’isola di traffico circolare rialzata potrebbero generare un contenzioso tra il danneggiato e l’ente (o il provato) che li ha posizionati.