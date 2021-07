Non mancano le iniziative nel week-end in Bergamasca. Tra gli appuntamenti spiccano il chiosco dello street food ad Albino, il festival vegano “VegImagna” a Corna Imagna, spettacoli per famiglie, visite guidate e l’apertura delle Grotte delle Meraviglie a Zogno.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati sabato 24 e domenica 25 luglio nella provincia orobica.

ALBINO

– Ad Albino riapre il chiosco dello street food

AZZANO SAN PAOLO

– A levar l’ombra da terra: gli appuntamenti della settimana

CENE

– Borghi e Burattini: gli spettacoli della settimana

CHIGNOLO D’ISOLA

– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end

COLOGNO AL SERIO

– Spettacoli per famiglie, torna “Cologno Teatro”

CORNA IMAGNA

– “VegImagna”, il festival vegano a Corna Imagna quest’anno sarà ”diffuso”

CURNO

– “Tersa de Loi”, a Curno torna la tradizionale sagra

DOSSENA

– “Mangià, biv e ‘nda a spass”: Dossena riparte dalla semplicità

SAN PELLEGRINO TERME

– Visite guidate alla scoperta delle Grotte del Sogno

SERIATE

– Sport e beneficenza, giornata speciale al Parco Oasi Verde di Seriate

TREVIGLIO

– Laboratorio di trampoli a Treviglio

– Teatro Infanzia a Treviglio sul tema del bullismo

VILMINORE DI SCALVE

– A levar l’ombra da terra: gli appuntamenti della settimana

ZOGNO

– Apertura con visita guidata alle Grotte delle Meraviglie