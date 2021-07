Durerà per tutto il mese di agosto il Leoncavallo Summer Camp, rivolto ai bambini dai 3 agli undici anni. Una proposta propedeutica musicale per bambini dai 3 agli 11 anni promossa dall’Istituto Musicale Ruggero Leoncavallo e dall’Associazione Musicale “Ulisse” di Laino Borgo, nel Pollino calabrese. Il progetto rientra in un cartellone più ampio denominato “Leoncavallo Camp: musica e resilienza” che resterà attivo per sei mesi ed ha beneficiato del finanziamento (di quasi 100mila euro) della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la famiglia. Un vero e proprio laboratorio propedeutico musicale che sarà spazio per spettacoli anche teatrali, cinema all’aperto, giochi e tanto altro. Perché giocando si impara e soprattutto si avvicina i giovanissimi alla cultura, in particolare quella musicale.

E’ entusiasta il presidente dell’associazione musicale Ulisse di Laino Borgo, Francesco Filardi, che insieme all’Istituto Musicale Ruggero Leoncavallo porta avanti questa proposta estiva. «Il progetto è stato pensato e ideato per i bambini, che avranno l’opportunità di sfruttare questi mesi di attività didattiche e ricreative per avvicinarsi alla musica in maniera totalmente gratuita», spiega il presidente Filardi. «Offriremo ai ragazzi momenti di socialità, gite, ma anche didattica musicale e spettacoli per allargare gli orizzonti dell’immaginazione e farli appassionare al mondo della musica e dello spettacolo in genere», commenta il maestro Roberto Sola, direttore dell’Istituto Musicale Ruggero Leoncavallo. «Un momento significativo per un centro come il nostro – ha dichirato il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo – che va colto al volo dalle famiglie per educare alla bellezza e all’arte i propri figli».

v.l.c.