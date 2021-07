Nuova amichevole per il Cagliari che questo pomeriggio sfiderà il Vicenza. Ecco la probabile formazione

Nuova amichevole per il Cagliari che, questo pomeriggio, sfiderà il Vicenza. Quale sarà la formazione che mister Semplici deciderà di mandare in campo? Ecco quella proposta da L’Unione Sarda che tiene conto, soprattutto in difesa, dell’indisponibilità momentanea di Luca Ceppitelli per un affaticamento alla coscia sinistra.

CAGLIARI (3-4-1-2) : Cragno; Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Strootman, Marin, Rog; Pereiro; Joao Pedro, Pavoletti.

L’articolo Vicenza-Cagliari, la probabile formazione rossoblù proviene da Cagliari News 24.