Tanti minuti in campo concessi al difensore centrale polacco Sebastian Walukiewicz: Semplici lo vuole rilanciare?

In queste prime uscite durante il ritiro, il Cagliari si Leonardo Semplici ha potuto contare sulla presenza di Sebastian Walukiewicz nel terzetto difensivo.

Tanti minuti in campo per Walukiewicz nelle due amichevoli giocate, dopo non essere mai sceso in campo nella scorsa stagione sotto la gestione Semplici. Il tecnico vuole puntare su di lui per la nuova stagione?

L’articolo Walukiewicz, tanti minuti in campo: Semplici lo rilancia? proviene da Cagliari News 24.