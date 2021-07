Anche Buffon tra Cragno e il Mondiale? «È il mio sogno». Il portiere del Parma spera nella convocazione di Mancini

Altra concorrenza in vista per Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari, che è stato escluso da Euro 2020, proverà in tutti i modi a guadagnarsi una chiamata per il prossimo Mondiale. Torneo per cui concorrerà però anche Gigi Buffon.

Il portiere del Parma ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport: «Mancini ha fatto una cosa straordinaria. Possiamo solo fargli lodi e complimenti. E io ,a 43anni, anche per rispetto del lavoro del c.t., non sarò mai quello che si candida: “Oh, ci sono anch’io…”. Mai. Ma il Mondiale mi serve per sognare. Altrimenti per cosa gioco a fare? Per riportare il Parma in A, certo. E dopo? Quasi sicuramente Mancini non mi chiamerà , giustamente, ha i suoi uomini, il suo gruppo. Ma io ho bisogno di sapere che ci sarà un Mondiale in Qatar per continuare a parare e sognare».

L’articolo Anche Buffon tra Cragno e il Mondiale? «È il mio sogno» proviene da Cagliari News 24.