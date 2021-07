Auronzo, il triangolare viene vinto dagli arancioni. Luis Alberto esulta sui social con i compagni di squadra

Una foto per immortalare la gioia della vittoria. Non sarà una sfida di campionato, bensì una semplice partitella, ma il mood dal ritiro di Auronzo è quello giusto. In mattinata è andato in scena un triangolare tra i giocatori della Lazio sul campo dello Zandegiacomo, a spuntarla gli arancioni.

Luis Alberto esulta sui social per la vittoria: con lui Muriqi, Reina, Radu e Lazzari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

