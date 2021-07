Auronzo, uno dei più in forma è senz’altro Muriqi. Il Pirata ha trascinato gli arancioni alla vittoria nel triangolare

Aumenta la competizione nel ritiro di Auronzo, i biancocelesti affrontano le partitelle come se fossero match veri e importanti. Un atteggiamento che dimostra quanta voglia di far bene ci sia nel gruppo guidato da Maurizio Sarri in vista della prossima stagione.

Al triangolare che chiuso la seduta mattutina hanno trionfato gli arancioni di Luis Alberto, Radu, Lazzari, Reina e Muriqi. Proprio il Pirata ha messo a segno l’ennesimo gol, dimostrando una discreta affinità con la porta in attesa di impegni più probanti.

