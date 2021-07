Sold out per il primo appuntamento dell’estate del sodalizio Associazione Proprietari del Nevegal, Associazione Amici del Nevegal e Filarmonica di Belluno 1867. Il concerto di sabato sera al Santuario di Maria Immacolata Nostra Signore di Lourdes, nel Colle, ha registrato il tutto esaurito. Un’ora e mezzo di spettacolo con brani che hanno spaziato dalla musica da camera a quella per fiati fino ad arrangiamenti di musica classica e colonne sonore. A esibirsi una Filarmonica a pieno organico e in forma, diretta dai maestri Sandro De Marchi e Andrea Gasperin.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare in Nevegal un appuntamento di così alta qualità, gratuito e in una location suggestiva come quella del Santuario, che ogni anno attira pellegrini da tante parti d’Italia – commenta il presidente dell’Associazione Proprietari del Nevegal, Daniele Ciani -. Sabato sera abbiamo visto residenti, ma anche tanti turisti e questa è la conferma di essere sulla strada giusta: la località offre una natura meravigliosa, passeggiate e tranquillità, ma le persone che arrivano qui apprezzano anche un’offerta in termini culturali e noi vogliamo lavorare per potenziare questo aspetto, mettendoci in rete e collaborando con Comune e altre associazioni locali”.

Quello di sabato era solo il primo appuntamento di un’estate che sancisce l’avvio del sodalizio con la banda cittadina. Il 27 agosto prenderà il via il Band Camp, un vero e proprio campeggio estivo nella natura, con il filo conduttore della musica. Sì perchè è dedicato ai musicisti ed è pensato come una full immersion di studio, organizzata in lezioni individuali e di gruppo per affinare la conoscenza del proprio strumento. Durerà fino al 29 agosto. Prima, nelle giornate del 2, 9, 16 e 23 agosto i piccoli saranno invitati a giocare con note, suoni e strumenti negli appuntamenti di “Giochi in musica”; gli incontri dureranno un’ora, saranno rivolti a bambini dai 4 ai 7 anni e la partecipazione sarà gratuita, previa iscrizione obbligatoria.

L’articolo Buona la prima. Tutto esaurito sabato per il concerto in Nevegal proviene da Bellunopress – Dolomiti.