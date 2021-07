Gli orari delle Sante Messe online. A Villa de Capoa a Campobasso il concerto del Quartetto Sassofoni Tetra; mostre

REGIONE – Domenica 25 luglio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Con il passaggio in zona bianca dell’intera regione e la ripresa della maggior parte delle attività produttive seppur sempre nel rispetto delle misure di sicurezza legate al Covid-19, aumentano gli appuntamenti con le attività artistiche, culturali, sociali e sportive.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ e quella dalla parrocchia salesiana di San Giovanni Bosco a Torino sul canale www.youtube.com/user/OratorioAgnelli.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario della Spogliazione in diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e dalla parrocchia-santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale su https://santamariadellegraziealtrionfale.wordpress.com/dirette-streaming-seguici-in-diretta/.

Nel pomeriggio, alle 16, Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari” . Alle 18 la diretta della Messa in streaming dalla Basilica di Sant’Antonio Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta fino al 31 luglio a Palazzo Gil la mostra “Nomads”. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Presso il convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro (CB) delle due mostre fotografiche “Costantia – folclore molisano” e “Randstad1969”: resteranno aperte fino al 15 agosto.

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise-

Fino al 31 luglio alla Taverna del Duca di Pescolanciano si terrà l’esposizione di Anna Ciccarelli, artista del posto amante dell’impressionismo. Si tratta di una personale che comprende 30 tele di diverse dimensioni, incentrate sul paesaggio e sulla natura.

Altri eventi

Il Quartetto di Sassofoni Tetra sarà il protagonista di “Musica in Villa”, a villa De Capoa. Giuseppe Olivieri (sax soprano), Nicola Di Claudio (sax alto), Angelo Perrucci (sax tenore) e Michele Mariani (sax baritono), proporranno il loro programma musicale a partire dalle ore 11.00.

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 luglio

Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, sarà alle ore 16 a Termoli presso la “Cala Sveva” per presentare il suo ultimo libro “Controcorrente”. Un momento di confronto sulle tematiche affrontate dal volume e dell’attualità politica in generale

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia, alla luce del fenomeno infortunistico che purtroppo vede ogni anno numerosissimi infortuni sul lavoro sia gravi che mortali, per illustrare quella che è la vigente normativa nella materia e per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile, in collaborazione con la Scuola Edile del Molise e con la Cassa Edile, organizza un seminario sul tema “La prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili”.

