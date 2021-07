Ancora segnalazioni di abbandono e di inciviltà stavolta relative al quartiere Lido. L’associazione A Voce alta e in particolare il suo presidente Fabio Carlone fa presenti con tanto di foto alcuni problemi sul lungomare. Innanzitutto fontanelle inesistenti e non funzionanti “trasformati in vespasiani” e la scalinata inaugurata non molti anni fa “ridotte una groviera”. Unico plauso – aggiunge Carlone- “agli operatori addetti alla pulizia già operativi all’alba oltre al lavoro di routine”che devono rimediare all’inciviltà di alcuni andando a raccogliere immondizia lasciata su panchine e aiuole”.