Nel nuovo millennio, un impatto altrettanto grande sull’opinione pubblica, se non superiore, lo ebbero altre due epidemie: quella della Sars e l’influenza aviaria. “Due grandi paure pandemiche che segnarono l’inizio del XXI secolo”, come le hanno definite Alessia Melagro e Guido Alfani nel loro libro “Pandemie d’Italia”, insistendo sul “paure pandemiche” perché nessuno dei due episodi fu, tecnicamente, una vera e propria pandemia.

La Sars (che sta per “Sindrome respiratoria acuta grave”) era causata da un nuovo coronavirus che è stato identificato come agente patogeno responsabile. Diversi laboratori hanno completato il sequenziamento del genoma del coronavirus che ha portato all’epidemia globale di Sars e hanno notato che il coronavirus, il Sars CoV, non è strettamente correlato a nessuno dei coronavirus precedentemente caratterizzati. Oggi sappiamo quanto abbia invece analogie con il virus responsabile della attuale pandemia che, non per niente, è denominato Sars CoV2.

Uno dei primi medici a identificare la nuova malattia, l’italiano Carlo Urbani, che all’epoca lavorava ad Hanoi, in Vietnam, rimase ucciso dalla malattia e il suo caso, raccontano gli autori del libro sopra citato, “ebbe un impatto tale sulla pubblica opinione da influenzare sensibilmente la percezione di quello che stava accadendo”.

Importanti misure di contenimento furono prese in Italia e nel resto del mondo, con controlli agli aeroporti e la predisposizione degli ospedali specializzati per accogliere centinaia di casi. Fortunatamente la malattia, che al suo esordio ha rappresentato un’enorme minaccia per la salute internazionale, non si dimostrò particolarmente contagiosa e le misure prese si rivelarono efficaci.

I primi casi di Sars furono scoperti la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in Cina. Nel febbraio e marzo 2003 si sono poi verificati gravi focolai di Sars a Hong Kong, Singapore, Vietnam, Taiwan, Canada e in seguito in altri Paesi. Al 31 luglio 2003, sono stati segnalati 8098 casi probabili in 29 Paesi e regioni con un numero di morti di 774, con un alto tasso di letalità corrispondente al 9,6%. In Italia i casi furono soltanto quattro.

Nel 2004 l’OMS ha dichiarato completamente debellata (cioè non più in circolo) l’infezione.

I primi casi di Sars sembravano quindi aver avuto origine nel sud della Cina. Nel novembre 2002 si è verificata un’insolita epidemia di polmonite grave di eziologia sconosciuta a Foshan, nella provincia del Guangdong, con un alto tasso di trasmissione negli operatori sanitari. Un’analisi retrospettiva di 55 pazienti ricoverati in un ospedale con polmonite atipica a Guangzhou tra il 24 gennaio e il 18 febbraio 2003, ha mostrato Sars CoV positivo negli aspirati nasofaringei, mentre 48 pazienti avevano già sviluppato anticorpi. L’analisi genetica ha mostrato che i casi di Guangzhou condividevano la stessa origine con quelli di altri paesi, con un percorso filogenetico che corrispondeva alla diffusione della Sars in altre parti del mondo. Nell’aprile 2003, l’epidemia ha raggiunto il suo apice a Pechino e in diverse grandi città.

Alla fine dell’epidemia di Sars, c’erano 5.327 casi probabili nella Cina continentale con un tasso di mortalità del 7%.

Si ritiene che un nefrologo di 64 anni della Cina meridionale, che ha visitato Hong Kong il 21 febbraio e morto il 4 marzo 2003 per una grave polmonite, sia stato la fonte dell’infezione che ha causato successivi focolai di Sars a Hong Kong. Almeno 16 ospiti e visitatori dell’hotel erano stati infettati dal medico del Guangdong mentre erano in visita ad amici o si trovavano nello stesso piano dell’hotel a Kowloon. Sul nefrologo deceduto è stata successivamente dimostrata una reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa positiva (RT-PCR) all’analisi virologica retrospettiva sia dell’aspirato nasofaringeo prelevato prima della morte che del polmone post mortem, oltre a un aumento di quattro volte del titolo anticorpale contro Sars CoV.

Come risultato del periodo di incubazione relativamente lungo fino a 10-14 giorni in alcuni casi, la Sars si è diffusa rapidamente e globalmente portata dai viaggiatori internazionali alle loro città d’origine senza alcun sintomo prima del loro arrivo. La Sars sembra quindi diffondersi per stretto contatto da persona a persona tramite trasmissione di goccioline o fomite. L’elevata infettività di questa malattia virale è evidenziata dal fatto che 138 pazienti (per lo più operatori sanitari) sono stati ricoverati con Sars entro due settimane a seguito dell’esposizione a un singolo paziente in un reparto di medicina generale a Hong Kong. Il caso indice di questa importante epidemia ospedaliera era un uomo di 26 anni, precedentemente in buona salute, che aveva visitato un amico il 21 febbraio 2003 allo stesso piano dell’hotel a Kowloon dove alloggiava il medico poi deceduto. Questa persona ha sviluppato una malattia simil-influenzale tre giorni dopo ed è stato ricoverato al Prince of Wales Hospital il 4 marzo 2003 con polmonite del lobo superiore destro.

L’uso di un nebulizzatore a getto per la somministrazione del broncodilatatore per i suoi effetti di clearance mucociliare a questo paziente, che aveva presentato clinicamente una polmonite acquisita in comunità, poteva aumentare la carica di goccioline virali intorno al paziente e, insieme al sovraffollamento nel reparto ospedaliero e alla scarsa ventilazione, aveva ha contribuito a questo importante focolaio ospedaliero. È interessante notare che in questo caso il paziente è guarito completamente entro due settimane dal ricovero, senza ricevere alcun trattamento specifico diverso dagli antibiotici convenzionali per la polmonite. Sulla base delle informazioni relative alla grave epidemia presso il Prince of Wales Hospital, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha posto la comunità internazionale in massima allerta il 12 marzo 2003 sui casi di sindrome respiratoria acuta con eziologia sconosciuta nel Guangdong, a Hong Kong e in Vietnam che sembrava mettere gli operatori sanitari ad alto rischio.

Si ritiene che la Sars sia stata portata ad Hanoi, in Vietnam, da un uomo d’affari cinese-americano che aveva alloggiato in una stanza di fronte a quella della prima vittima. È stata identificata per la prima volta in Vietnam il 28 febbraio 2003 dal già citato dottor Carlo Urbani, l’epidemiologo dell’OMS morto a causa della malattia.

L’uomo d’affari è stato trasferito al Princess Margaret Hospital di Hong Kong per le cure il 6 marzo 2003, ma è morto il 13 marzo 2003 nonostante il ricovero in terapia intensiva. In tutto ci sono stati 63 casi ad Hanoi, che è stata rimossa dall’elenco delle aree con trasmissione locale il 28 aprile 2003.

Tre ospiti di Singapore sono stati infettati dalla Sars mentre si trovavano al nono piano dell’hotel a Kowloon dal 20 al 21 febbraio 2003. L’epidemia di Singapore è stata caratterizzata da una trasmissione nosocomiale che ha coinvolto gli operatori sanitari, per poi diffondersi alla comunità da un paziente di Sars a due tassisti e collaboratori del paziente in un mercato all’ingrosso. C’erano 97 (il 41%) operatori sanitari infettati su 238 casi probabili di Sars. Dopo azioni tempestive e decisive da parte delle autorità sanitarie di Singapore nell’attuazione di misure di tracciamento dei contatti, isolamento e quarantena, la diffusione della malattia è stata limitata, con l’ultimo caso segnalato il 5 maggio 2003.

Il primo caso a Taiwan si è verificato in un uomo d’affari che si era recato nel Guangdong il 5 febbraio 2003 ed era tornato a Taipei via Hong Kong il 21 febbraio 2003. Ha sviluppato una malattia febbrile il 25 febbraio ma non è stato ricoverato fino all’8 marzo 2003. La moglie e figlio del paziente sono stati infettati da Sars ed entrambi hanno richiesto una ventilazione meccanica invasiva. Per le prime sei settimane dall’epidemia di Sars, la diffusione riconosciuta era limitata a un operatore sanitario e tre contatti familiari. Si è verificata, tuttavia, un’epidemia tardiva ma rapida di Sars a Taiwan dalla metà di aprile 2003, che sembrava essere correlata alla visita di un residente di Amoy Gardens a Taiwan il 26 marzo 2003. Successive analisi dei dati molecolari hanno dimostrato che lo stesso ceppo della Sars CoV è stato coinvolto in questo caso. Taiwan è stata l’ultima a essere rimossa, il 5 luglio 2003, dall’elenco delle aree con trasmissione locale.

In Canada il primo caso è riferito a una donna anziana tornata a Toronto il 23 febbraio 2003 dopo una visita a Hong Kong. È stata esposta alla Sars durante il suo soggiorno al nono piano dell’hotel a Kowloon. Si è ammalata dopo essere tornata a casa e ha infettato i suoi familiari. Uno dei membri della sua famiglia è stato ricoverato in un ospedale a Toronto e questo ha provocato una grande epidemia ospedaliera. La trasmissione ad altre persone ha provocato successivamente un focolaio tra 257 persone in diversi ospedali. Il 14 maggio 2003, l’OMS ha rimosso Toronto dall’elenco delle aree con recente trasmissione locale di Sars. Sfortunatamente, dopo l’allentamento prematuro delle rigorose misure di controllo delle infezioni come il monitoraggio della febbre e dei sintomi respiratori nei pazienti ospedalizzati e nei visitatori, si è verificata una seconda ondata di casi di Sars tra i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari in un ospedale di Toronto circa quattro settimane dopo. Toronto è stata finalmente dichiarata libera dalla trasmissione locale il 2 luglio 2003.

Il 5 luglio 2003, l’OMS ha annunciato che l’ultima catena nota di trasmissione da uomo a uomo della Sars CoV era stata interrotta a Taiwan, e ciò ha posto fine allo scoppio che era iniziato a metà novembre 2002 nella Cina meridionale e poi diffusa a livello internazionale alla fine di febbraio 2003.

È probabile che la Sars CoV abbia avuto origine da un serbatoio di animali selvatici nella Cina continentale, perché le civette delle palme mascherate e il cane procione avevano un CoV quasi identico a quello dei pazienti con Sars e c’era un siero prevalenza molto più alta di Sars CoV tra i gestori di animali selvatici rispetto ai controlli nel Guangdong.