Per la prima serata in tv, domenica 25 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Metti la nonna in freezer”.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020 Condotto da Alessandra De Stefano.

Su RaiTre alle 21.25 verrà trasmessa una nuova puntata di “Kilimangiaro”, condotto da Camila Raznovich.

Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con la fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Spazio alla comicità su Italia1 alle 21.20 con “Colorado”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Delitto ai Caraibi”; su La7 alle 21.30 “Spiriti nelle tenebre”; su Rai4 alle 21.20 “Chiudi gli occhi”; su La5 alle 21.05 “La cucina del cuore” e su Iris alle 20.55 “Il grande Gatsby”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con il quarto episodio di “Immensa Africa”, inizia un viaggio nella Riserva di Mashatu, una terra antica inframezzata da baobab. Nella seconda fascia, Monica Ghezzi ci racconta una Parma inedita, sospesa tra i palazzi signorili e le cupole del Correggio e il quartiere Oltretorrente, dimenticato da Dio e dagli uomini.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.